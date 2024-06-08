В Кабмине рассказали, к каким врачам украинцы могут обратиться без направления

Украинцы могут бесплатно обратиться к ряду врачей. Для этого даже не обязательно получать направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

В ведомстве напомнили, что обычно для консультации у врачей обязательным условием является электронное направление.

Но есть ряд врачей, к которым такое направление не нужно, если визит покрывает программа медицинских гарантий.

Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение, у которого есть договор с Национальной службой здоровья по пакету “Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях”.

Попасть на прием без направления можно к следующим врачам: