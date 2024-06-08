В Кабмине рассказали, к каким врачам украинцы могут обратиться без направления
Украинцы могут бесплатно обратиться к ряду врачей. Для этого даже не обязательно получать направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
В ведомстве напомнили, что обычно для консультации у врачей обязательным условием является электронное направление.
Но есть ряд врачей, к которым такое направление не нужно, если визит покрывает программа медицинских гарантий.
Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение, у которого есть договор с Национальной службой здоровья по пакету “Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях”.
Попасть на прием без направления можно к следующим врачам:
- акушер-гинеколог;
- психиатр;
- психолог;
- нарколог;
- фтизиатр;
- педиатр;
- врач, у которого пациент или пациентка с хроническим заболеванием находится под медицинским наблюдением.
Напомним, ранее в Минздраве напомнили украинцам, что электронные рецепты на лекарства имеют разные сроки действия.
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