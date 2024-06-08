ua en ru
Сб, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кабмине рассказали, к каким врачам украинцы могут обратиться без направления

Суббота 08 июня 2024 18:29
UA EN RU
В Кабмине рассказали, к каким врачам украинцы могут обратиться без направления Фото: в Украине для приема у ряда врачей не нужно направление (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы могут бесплатно обратиться к ряду врачей. Для этого даже не обязательно получать направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

В ведомстве напомнили, что обычно для консультации у врачей обязательным условием является электронное направление.

Но есть ряд врачей, к которым такое направление не нужно, если визит покрывает программа медицинских гарантий.

Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение, у которого есть договор с Национальной службой здоровья по пакету “Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях”.

Попасть на прием без направления можно к следующим врачам:

  • акушер-гинеколог;
  • психиатр;
  • психолог;
  • нарколог;
  • фтизиатр;
  • педиатр;
  • врач, у которого пациент или пациентка с хроническим заболеванием находится под медицинским наблюдением.

Напомним, ранее в Минздраве напомнили украинцам, что электронные рецепты на лекарства имеют разные сроки действия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Врачи
NEWS
"Стараемся продвигаться вперед". В ВСУ рассказали о боях за Волчанск
"Стараемся продвигаться вперед". В ВСУ рассказали о боях за Волчанск
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут