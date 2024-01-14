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У Кабміні розповіли, яке озброєння виробляти спільно з партнерами найважче

Фото: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Спільне виробництво артилерійських боєприпасів з країнами-партнерами є один з найважчих. Причиною цього є дефіцит пороху та вибухової речовини у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна в ефірі телемарафону.

"Найважче йде виробництво боєприпасів артилерійських, тому що дефіцитна позиція глобально у світі. Компоненти для її виробництва, а саме вибухова речовина та порох є дефіцитними позиціями у світі", - сказав він.

Міністр зазначив, мова йде про дефіцит не лише в Україні, а також про ЄС та США. 

Камишін додав, що станом на зараз понад 500 українських компаній працюють на вітчизняну "оборонку". З них 400 компаній - це приватний сектор, 100 - державні. З державного сектору більшість підприємств - це підприємства "Укроборонпрому".

Міністр також пояснив, що збільшення компаній на ринку - це позитивна тенденція, оскільки росте конкуренція, а ціна зменшується.

"У нас є хороший приклад по 82-ій міні. За дев'ять місяців минулого року ціна знизилася удвічі. Це відбулося, тому що нові компанії долучилися до виробництва. Завдяки цьому зменшилися ціна", - пояснив Камишін.

Дрони українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше голова СБУ повідомив, що в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів". За місяць вдається виготовити десятки таких дронів.

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