У Кабміні розкрили, коли в Києві посилять теплопостачання

Незабаром у Києві мають намір ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, однак це буде відбуватися вже під час опалювального сезону.

З такою заявою виступив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Глава відомства перевірив, як просувається будівництво захисних споруд для об'єктів критичної інфраструктури та резервних котелень у Києві.

Наразі на об'єктах залишається значний обсяг робіт: необхідно завершити будівництво, підключити обладнання до мереж, а також провести його монтаж і налагодження.

За попередніми оцінками, на це знадобиться близько двох місяців. На деяких об'єктах обладнання планують встановити до кінця грудня. Очікується, що нові потужності допоможуть посилити теплопостачання столиці вже протягом опалювального сезону.

Калашник додав, що він та його команда постійно взаємодіють із замовниками, міською владою та підрядниками, щоб прискорити реалізацію проєктів.

Окрім того, наразі готуються зміни до нормативно-правової бази, які мають спростити реалізацію аналогічних проєктів в інших регіонах України.

Під час огляду також були визначені способи прискорення робіт. Серед них - пошук альтернативних точок підключення до газових мереж, одночасне виконання будівельних і газових робіт, збільшення кількості бригад і перехід на роботу в кілька змін.

Окрему увагу приділяють пусконалагоджувальним роботам, необхідним для стабільного постачання тепла після запуску обладнання.

Крім того, учасники перевірили об'єкт, який передали з державної у комунальну власність. Найближчим часом він має стати додатковим джерелом енергопостачання для частини Києва.

"Захист інфраструктури та створення резервних потужностей — складові плану стійкості Києва. Попереду складна зима, і ці рішення потрібні столиці вже зараз", - наголосив Калашник.