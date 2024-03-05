ua en ru
Вт, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кабміні опрацьовують новий підхід до бронювання

Вівторок 05 березня 2024 13:22
UA EN RU
У Кабміні опрацьовують новий підхід до бронювання Фото: премʼєр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів опрацьовує зміни підходів для бронювання працівників. На це рішення впливатимуть не тільки середня зарплата працівників, а й рівень сплати податків компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

"Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства чи галузі на економіку - рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", - зазначив він.

За словами прем’єра, станом на березень бронь від мобілізації мають близько 700 тисяч людей, влада хоче зробити цей підхід справедливішим. Зокрема, пріоритет у бронюванні збережуть критичні для економіки підприємства, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет.

"Наприклад, податкове навантаження підприємства вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає", - пояснив Шмигаль.

Він пояснив, що зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії. Та уточнив: для утримання одного бійця має працювати не п’ятеро, а восьмеро людей.

"Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, тоді ефективність втрачається. І ми не будемо мати спроможності забезпечити наші сили безпеки й оборони", - додав прем’єр.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація закликала владу створити дійсно працюючі, збалансовані норми мобілізації, які не паралізують роботу частини країни, та її економіки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні
NEWS
Бунт у Раді? Парламент скасував засідання до кінця тижня: у чому причина
Бунт у Раді? Парламент скасував засідання до кінця тижня: у чому причина
DAILY
Скільки і на що витрачають українські біженці за кордоном, і до чого тут "картковий туризм"
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Скільки і на що витрачають українські біженці за кордоном, і до чого тут "картковий туризм"