UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кабміні назвали сумму, яка необхідна для повного розмінування територій

Фото: стало відомо скільки грошей потрібно на розмінування України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У питання розмінування всіх територій Україна не зможе обійтись без потужної міжнародної підтримки.

Про це розповіла віце-прем’єрка України Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

За даними Кабміну, в Україні заміновано 174 тисяч квадратних кілометрів територій, це найбільший показник у світі. Зазначаєтсья, що для вирішення ції проблеми необхідно залучати міжнародну підтримку, тому уряд формує коаліцію, мета якої - допомога Україні в розмінуванні територій.

"У нас вже є розуміння, що без міжнародної підтримки ми не упораємося. Нам потрібно 40 млрд доларів (розрахунки на сьогодні), щоб провести розмінування. Якщо ми будемо рухатися такими темпами, які маємо зараз, то нам потрібно 70 років", - зазначила Ірина Верещук.

Зі слів віце-прем'єрки, наразі вдалося розчистити лише 3% території з загальної кількості, яка на сьогодні потребує такого очищення. У кожній обласній військовій адміністрації створені відповідні штаби щодо розмінування, де координується міжвідомча робота з цього питання.

Пріорітетним у розмінуванні залишаються об'єкти критичної інфраструктури та гуманітарне очищення доріг та узбіч, щоб якомога менше людей травмувалось.

Україна є найбільш замінованою територією у світі, перевершуючи такі країни, як Афганістан та Сирія. Ситуація погіршується, а темпи розмінування "дуже повільні".

Нагадаємо, сапери за тиждень розмінували 170 га сільськогосподарських угідь на півдні України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасВійна Росії проти України