У Кабміні нагадали українцям, як безкоштовно отримати протез
Фото: українці можуть безкоштовно отримати протез (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні частина громадян може отримати протез безкоштовно. Для цього необхідно виконати низку умов.
Хто може отримати протез
За інформацією уряду, безкоштовно отримати протез в Україні можуть:
- військовослужбовці, правоохоронці, ветерани;
- постраждалі від війни цивільні;
- особи з інвалідністю;
- діти з інвалідністю;
- діти з порушенням опорно-рухового апарату;
- люди похилого віку;
- постраждалі через нещасні випадки на виробництві або професійні захворювання;
- люди з інвалідністю, які є іноземцями чи особами без громадянства, але постійно мешкають в Україні.
Як отримати протез
У Кабміні зазначили, що державна програма гарантує: виготовлення протезу, техобслуговування та ремонт, заміну протезу протягом життя.
Для цього потрібні такі документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);
- висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації;
- посвідчення УБД для військових (за наявності).
Потім, як додають у Кабміні, потрібно виконати такий перелік дій:
- отримати висновок про необхідність забезпечення засобом реабілітації (його видають МСЕК, ЛКК чи ВЛК). Там мають бути вказані чіткі характеристики протеза;
- зібрати пакет документів та подати заяву до Фонду соцзахисту людей з інвалідністю (через ЦНАП, орган соцстрахування, безпосередньо у лікарні, онлайн в “Електронному кабінеті осіб з інвалідністю”);
- отримати направлення на отримання протезу від Фонду соцзахисту в електронному кабінеті;
- обрати протезне підприємство та звернутися туди із заявою. Там мають підібрати протез;
- після цього протез встановлюють та вчать його використовувати.