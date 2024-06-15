RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кабмине напомнили украинцам, как бесплатно получить протез

Фото: украинцы могут бесплатно получить протез (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине часть граждан может получить протез бесплатно. Для этого необходимо выполнить ряд условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Кто может получить протез

Согласно информации правительства, бесплатно получить протез в Украине могут:

  • военнослужащие, правоохранители, ветераны;
  • пострадавшие от войны гражданские;
  • лица с инвалидностью;
  • дети с инвалидностью;
  • дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
  • люди пожилого возраста;
  • пострадавшие из-за несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний;
  • люди с инвалидностью, которые являются иностранцами или лицами без гражданства, но постоянно проживают в Украине. 

Как получить протез 

В Кабмине отметили, что государственная программа гарантирует: изготовление протеза, техобслуживание и ремонт, замену протеза в течение жизни. 

Для этого необходимы такие документы: 

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справка об обстоятельствах травмы от командира воинской части (для военных);
  • заключение о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации;
  • удостоверение УБД для военных (при наличии).

Затем, как добавляют в Кабмине, нужно выполнить такой перечень действий:

  • получить вывод о необходимости обеспечения средством реабилитации (его выдают МСЭК, ВКК или ВВК). Там должны быть указаны четкие характеристики протеза;
  • собрать пакет документов и подать заявление в Фонд соцзащиты людей с инвалидностью (через ЦНАП, орган соцстрахования, непосредственно в больнице, онлайн в “Электронном кабинете лиц с инвалидностью”);
  • получить направление на получение протеза от Фонда соцзащиты в электронном кабинете;
  • выбрать протезное предприятие и обратиться туда с заявлением. Там должны подобрать протез;
  • после этого протез устанавливают и учат его использовать. 

Напомним, ранее медики установили спортивный протез украинскому защитнику Геннадию Тамулевичу, который потерял ногу еще в 2022 году.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
протезВойна в Украине