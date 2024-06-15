В Кабмине напомнили украинцам, как бесплатно получить протез
Фото: украинцы могут бесплатно получить протез (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине часть граждан может получить протез бесплатно. Для этого необходимо выполнить ряд условий.
Кто может получить протез
Согласно информации правительства, бесплатно получить протез в Украине могут:
- военнослужащие, правоохранители, ветераны;
- пострадавшие от войны гражданские;
- лица с инвалидностью;
- дети с инвалидностью;
- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- люди пожилого возраста;
- пострадавшие из-за несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний;
- люди с инвалидностью, которые являются иностранцами или лицами без гражданства, но постоянно проживают в Украине.
Как получить протез
В Кабмине отметили, что государственная программа гарантирует: изготовление протеза, техобслуживание и ремонт, замену протеза в течение жизни.
Для этого необходимы такие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- справка об обстоятельствах травмы от командира воинской части (для военных);
- заключение о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации;
- удостоверение УБД для военных (при наличии).
Затем, как добавляют в Кабмине, нужно выполнить такой перечень действий:
- получить вывод о необходимости обеспечения средством реабилитации (его выдают МСЭК, ВКК или ВВК). Там должны быть указаны четкие характеристики протеза;
- собрать пакет документов и подать заявление в Фонд соцзащиты людей с инвалидностью (через ЦНАП, орган соцстрахования, непосредственно в больнице, онлайн в “Электронном кабинете лиц с инвалидностью”);
- получить направление на получение протеза от Фонда соцзащиты в электронном кабинете;
- выбрать протезное предприятие и обратиться туда с заявлением. Там должны подобрать протез;
- после этого протез устанавливают и учат его использовать.