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У Кабміні хочуть розширити категорії переселенців для отримання виплат

Київ, Понеділок 18 березня 2024 16:21
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У Кабміні хочуть розширити категорії переселенців для отримання виплат Фото: у Кабміні хочуть розширити категорії переселенців для отримання виплат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабмін розробляє розширення переліку категорій переселенців. Таким чином частина українців зможуть отримувати виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначили у відомстві, уряд хоче змінити постанову, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Зокрема, пропонується включити до категорії ВПО, які мають право на такі виплати:

  • дітей, які влаштовані у сім'ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, які влаштовані у сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;
  • тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не перевищує 9444 гривень:

  • осіб передпенсійного віку;
  • осіб з інвалідністю ІІІ групи;
  • людей, які доглядають дитину до 3 років або дитину, яка потребує догляду до 6-річного віку;
  • осіб, у складі сім'ї яких є студенти денної чи дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти віком до 23 років.

Виплати ВПО

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подання заяви та за певних умов.

Проте найбільш уразливі категорії ВПО й надалі отримують грошову допомогу без додаткового звернення до органів соцзахисту.

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