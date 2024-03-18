У Кабміні хочуть розширити категорії переселенців для отримання виплат
Кабмін розробляє розширення переліку категорій переселенців. Таким чином частина українців зможуть отримувати виплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначили у відомстві, уряд хоче змінити постанову, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Зокрема, пропонується включити до категорії ВПО, які мають право на такі виплати:
- дітей, які влаштовані у сім'ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, які влаштовані у сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;
- тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.
Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не перевищує 9444 гривень:
- осіб передпенсійного віку;
- осіб з інвалідністю ІІІ групи;
- людей, які доглядають дитину до 3 років або дитину, яка потребує догляду до 6-річного віку;
- осіб, у складі сім'ї яких є студенти денної чи дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти віком до 23 років.
Виплати ВПО
Нагадаємо, з 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подання заяви та за певних умов.
Проте найбільш уразливі категорії ВПО й надалі отримують грошову допомогу без додаткового звернення до органів соцзахисту.
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