В Кабмине хотят расширить категории переселенцев для получения выплат
Кабмин разрабатывает расширение перечня категорий переселенцев. Таким образом часть украинцев смогут получать выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как отметили в ведомстве, правительство хочет изменить постановление, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
В частности, предлагается включить в категории ВПЛ, которые имеют право на такие выплаты:
- детей, которые устроены в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, которые устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
- тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.
Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 гривен:
- лиц предпенсионного возраста;
- лиц с инвалидностью III группы;
- людей, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;
- лиц, в составе семьи которых есть студенты дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в возрасте до 23 лет.
Выплаты ВПЛ
Напомним, с 1 марта 2024 помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут продолжить после подачи заявления и при определенных условиях.
Однако наиболее уязвимые категории ВПЛ и дальше получают денежное пособие без дополнительного обращения в органы соцзащиты.
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