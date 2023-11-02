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В Кабміні анонсували візит глави Єврокомісії. Обговорюватиме прогрес України

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У листопаді очікується візит голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн до України. Він відбудеться напередодні оголошення результатів щодо початку переговорів про вступ України в ЄС.

Про це заявила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Дійсно очікуємо 8 листопада таке рішення (звіт щодо початку переговорів до вступу в ЄС, - ред.). Перед тим очікуємо візит президента Єврокомісії (в Україну - ред.) для переговорів з президентом Володимиром Зеленським щодо остаточних оцінок, які будуть представлені Єврокомісією в остаточному звіті", - заявила вона.

Міністр додала, що очікується, що рішення буде позитивним.

"І ми сподіваємось, що буде чітко зафіксовано прогрес по 7 крокам, але й будуть надані рекомендації, які далі реформи бачить ЄС щодо верховенства права", - заявила Стефанішина. 

Вступ України до ЄС

Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу. Наразі країна повинна виконати низку умов для того, аби стати повноцінним членом блоку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наша країна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

При цьому виданням Politico повідомило, що вже 8 листопада Єврокомісія опублікує звіт з рекомендацією щодо початку діалогу про вступ України та Молдови до ЄС.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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