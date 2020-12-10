ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кабмине ждут дату миссии МВФ в ближайшие дни

Автор: Юлия Струк

В Кабинете министров ожидают объявления даты миссии Международного валютного фонда. Дату ожидают уже в ближайшие дни.

Самые читаемые новости

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Украинской правде".

"И фактически с МВФ ожидаем ближайшие дни объявления того, как мы движемся, объявления даты миссии и, соответственно, продолжения работы. Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита", - сказал глава правительства.

Напомним, в начале декабря Шмыгаль заявлял, что дата приезда миссии Международного валютного фонда в Украину может стать известна в декабре. Он заверял, что у правительства имеется "план Б" на случай затруднения отношений с фондом.

Как писало РБК-Украина, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина еще сохраняет шанс получить транш кредита МВФ до конца 2020 года. Однако, скорее всего, деньги поступят в следующем году.

Так, 26 ноября Министерство финансов Украины заявило о завершении переговоров с МВФ по поводу параметров проекта госбюджета на 2021 год.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МВФДенис Шмыгаль