В Кабмине ждут дату миссии МВФ в ближайшие дни

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Кабинете министров ожидают объявления даты миссии Международного валютного фонда. Дату ожидают уже в ближайшие дни.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Украинской правде".

"И фактически с МВФ ожидаем ближайшие дни объявления того, как мы движемся, объявления даты миссии и, соответственно, продолжения работы. Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита", - сказал глава правительства.

Напомним, в начале декабря Шмыгаль заявлял, что дата приезда миссии Международного валютного фонда в Украину может стать известна в декабре. Он заверял, что у правительства имеется "план Б" на случай затруднения отношений с фондом.

Как писало РБК-Украина, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина еще сохраняет шанс получить транш кредита МВФ до конца 2020 года. Однако, скорее всего, деньги поступят в следующем году.

Так, 26 ноября Министерство финансов Украины заявило о завершении переговоров с МВФ по поводу параметров проекта госбюджета на 2021 год.