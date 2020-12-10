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У Кабміні чекають дату місії МВФ найближчими днями

Україна, Четвер 10 грудня 2020 09:18
У Кабміні чекають дату місії МВФ найближчими днями
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Кабінеті міністрів чекають оголошення дати місії Міжнародного валютного фонду. Дату очікують уже найближчими днями.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"І фактично з МВФ очікуємо найближчі дні оголошення того, як ми рухаємося, оголошення дати місії і, відповідно, продовження роботи. Це, звичайно, допоможе нам в залученні так званих коротких запозичень до моменту отримання основної суми кредиту", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, на початку грудня Шмигаль заявляв, що дата приїзду місії Міжнародного валютного фонду в Україні може стати відома в грудні. Він запевняв, що в уряду є "план Б" на випадок ускладнення відносин з фондом.

Як писало РБК-Україна, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна ще зберігає шанс отримати транш кредиту МВФ до кінця 2020 року. Однак, швидше за все, гроші надійдуть у наступному році.

Так, 26 листопада Міністерство фінансів України заявило про завершення переговорів з МВФ з приводу параметрів проекту держбюджету на 2021 рік.

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Новини України Фінанси МВФДенис Шмигаль

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