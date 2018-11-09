У Кабміні заявили, що опалювальний сезон стартував у 95% міст України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Гройсмана, запуск опалювального сезону є прямою відповідальністю мера

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що опалювальний сезон стартував у 95% міст України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

За словами Гройсмана, запуск опалювального сезону, забезпечення подачі тепла в оселі громадян є прямою відповідальністю конкретного міського голови.

"У нас всі міста в однакових умовах. Але в 95% міст опалювальний сезон стартував, а в 5% - ні. Значить, є проблеми - в тому числі в управлінні", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львові з 8 листопада 2018 року відновили опалювальний сезон, який в жовтні було призупинено через підвищення температури повітря.

Крім того, повідомлялося, що з 5 листопада опалювальний сезон розпочався у Миколаєві.

Також за рішенням міськради, з 15 жовтня 2018 року опалювальний сезон було розпочато у Харкові.

Зазначимо, в Україні календарний опалювальний сезон стартує 15 жовтня, проте влада на місцях повинна приймати рішення про подачу тепла з урахуванням погодних умов.