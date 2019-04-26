В Кабмине заявили, что чернобыльский "саркофаг" готов на 99%

Новый чернобыльский "саркофаг" готов на 99%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Правительственный портал".

В частности, указано, что во время поездки в зону отчуждения премьер-министр Владимир Гройсман посетил новый безопасный конфайнмент "Укрытие", который успешно прошел пробную 72-часовую эксплуатацию.

"Проект готов на 99%, завершение работ планируется в мае-июне 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что Чернобыльская зона отчуждения должна стать местом реализации новых прогрессивных технологий. "Мы должны извлечь урок из тех событий. Современная Чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений", - подчеркивал президент.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2014 году сообщалось, что на Чернобыльской атомной электростанции (Киевская область) завершено 60% монтажных работ по установке нового безопасного конфайнмента (НБК) над саркофагом 4 реактора.

Добавим, Чернобыльская зона отчуждения открыта для строительства солнечных станций и теперь она может быть использована в промышленных целях. Так, в начале 2018 года стало известно, что в Чернобыле в зоне отчуждения ожидается запуск первой солнечной электростанции. Новая электростанция расположена в 100 метрах от нового саркофага четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.