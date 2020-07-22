В Кабмине не заметили нарушений ассоциацией с ЕС в законе о локализации

Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной прокомментировал принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №3739. Он предусматривает преференции для отечественного машиностроения, который противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

Заявление распространил Офис на своей странице в Facebook.

"Вопрос об учете в процессах государственных закупок неценовых критериев, в частности, критерия по местной составляющей производства на территории Украины, был и остается предметом консультаций между Украиной и ЕС и другими торговыми партнерами. Учитывая, что указанный вопрос непосредственно касается условий международной торговли и обязательств Украины в рамках ВТО и Соглашения об Ассоциации с ЕС", - говорится в заявлении.

В Офисе призвали народных депутатов и бизнес приобщиться к консультациям, чтобы представить свое видение заинтересованным сторонам, поскольку это прямо касается доступа к тендерам объемом более 17 трлн долларов в 48 странах мира, которые имеет Украина, как страна-член Соглашения о закупках ВТО.

Отмечается, что пока продолжаются консультации, правительство отрабатывает пилотный подход в упомянутом направлении. Это позволит увидеть действительно ли регулирования государственных закупок через неценовые критерии и механизмы для украинского машиностроения или в другой сфере дадут ожидаемый экономический эффект и будет ли он настолько положительным, как предсказывают инициаторы законопроекта №3739.

В случае успешности пилотного проекта правительство получит "дополнительные аргументы и практическое видение".

"Важно, что Украина давно задекларировала себя как субъекта мировой политики и на торговой арене мы должны отстаивать эту идеологию и в дальнейшем. А это возможно только на основе общих принципов и правил в духе сотрудничества, которая не закрывает, а лишь расширяет интеграцию Украины в Европейский Союз", - говорится в заявлении.

Напомним, Верховная рада одобрила за основу законпроект №3739 о локализации для поддержки отечественного машиностроения.

Документ предусматривает, что при публичных закупках продукции машиностроения она должна быть хотя бы частично сделана в Украине. Требование к минимальной степени локализации на уровне 25-45% предлагается с 2021 года, а с 2024 оно устанавливается на уровне в 40-60%.

Однако этот проект не совместим с международными обязательствами Украины.

В Представительстве ЕС в Украине заявили, что законопроект нарушает ст. IV Соглашения ВТО и ст. 151 (1) Соглашения об ассоциации.