В Кабмине зафиксировали позитивную динамику роста местных бюджетов

Гройсман считает, что по всей стране необходимо сделать одинаковые условия для объединения общин

В Украине наблюдается позитивная динамика роста местных бюджетов. Об этом сегодня в ходе XIV Украинского муниципального форума заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня вы имеете достаточно неплохие ресурсы, по моему мнению. Я говорю, как специалист. И мы также имеем достаточно неплохую динамику роста местных бюджетов", - сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что по всей стране власти необходимо сделать одинаковые условия для объединения общин, что, по словам премьера, будет способствовать, в частности, притоку инвестиций.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская власть продолжает укреплять правовую базу децентрализации и способна поддерживать местные общины.