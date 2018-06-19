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В Кабмине зафиксировали позитивную динамику роста местных бюджетов

НовостиПолитика    19.06.2018 - 10:28
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман считает, что по всей стране необходимо сделать одинаковые условия для объединения общин

В Украине наблюдается позитивная динамика роста местных бюджетов. Об этом сегодня в ходе XIV Украинского муниципального форума заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня вы имеете достаточно неплохие ресурсы, по моему мнению. Я говорю, как специалист. И мы также имеем достаточно неплохую динамику роста местных бюджетов", - сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что по всей стране власти необходимо сделать одинаковые условия для объединения общин, что, по словам премьера, будет способствовать, в частности, притоку инвестиций.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская власть продолжает укреплять правовую базу децентрализации и способна поддерживать местные общины.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман, территориальные общины, Местные выборы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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