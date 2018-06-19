У Кабміні зафіксували позитивну динаміку зростання місцевих бюджетів

Гройсман вважає, що по всій країні необхідно зробити однакові умови для об'єднання громад

В Україні спостерігається позитивна динаміка зростання місцевих бюджетів. Про це сьогодні в ході XIV Українського муніципального форуму заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні ви маєте досить непогані ресурси, на мою думку. Я кажу, як фахівець. І ми також маємо досить непогану динаміку зростання місцевих бюджетів", - сказав Гройсман.

При цьому він підкреслив, що по всій країні владі необхідно зробити однакові умови для об'єднання громад, що, за словами прем'єра, буде сприяти, зокрема, припливу інвестицій.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що українська влада продовжує зміцнювати правову базу децентралізації і здатна підтримувати місцеві громади.