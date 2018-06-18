Порошенко сообщил, что проект закона "О городских агломерациях" уже разработан

Закон решает проблему крупных городов, которые ограничены прилегающими к ним территориями сел и поселков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская власть продолжает укреплять правовую базу децентрализации и способна поддерживать местные общины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В частности, Порошенко напомнил, что весной был принят закон относительно добровольного присоединения территориальных общин сел и поселков к общинам городов областного значения.

"Он решает проблему крупных городов, которые ограничены прилегающими к ним территориями сел и поселков, и довольно часто сталкиваются с проблемой отсутствия свободных территорий для развития инфраструктуры новых жилых районов", - отметил Порошенко.

При этом он добавил, что значительная часть жителей соответствующих сел и поселков, работая в городе и фактически платя в его бюджет налоги, лишена возможности пользоваться результатами социально-экономических, культурных и других проектов, в которые они вкладывают собственные деньги как налогоплательщики.

По словам главы государства, главным при образовании ОТО - являются добровольность и взаимная выгода всех участников процесса.

"А государство должно позаботиться о правах и интерес меньших и более слабых перед более крупными и сильными. И конечно здесь не должно быть спешки, необходимо тщательно проанализировать и публично обсудить саму концепцию закона", - добавил Порошенко.

Напомним, 5 мая 2018 года, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" относительно добровольного присоединения территориальных общин сел и поселков к территориальным общинам городов областного значения.