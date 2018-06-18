Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.37
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.59
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.37
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.59
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко сообщил, что проект закона "О городских агломерациях" уже разработан

НовостиПолитика    18.06.2018 - 15:02
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Закон решает проблему крупных городов, которые ограничены прилегающими к ним территориями сел и поселков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская власть продолжает укреплять правовую базу децентрализации и способна поддерживать местные общины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В частности, Порошенко напомнил, что весной был принят закон относительно добровольного присоединения территориальных общин сел и поселков к общинам городов областного значения.

"Он решает проблему крупных городов, которые ограничены прилегающими к ним территориями сел и поселков, и довольно часто сталкиваются с проблемой отсутствия свободных территорий для развития инфраструктуры новых жилых районов", - отметил Порошенко.

При этом он добавил, что значительная часть жителей соответствующих сел и поселков, работая в городе и фактически платя в его бюджет налоги, лишена возможности пользоваться результатами социально-экономических, культурных и других проектов, в которые они вкладывают собственные деньги как налогоплательщики.

По словам главы государства, главным при образовании ОТО - являются добровольность и взаимная выгода всех участников процесса.

"А государство должно позаботиться о правах и интерес меньших и более слабых перед более крупными и сильными. И конечно здесь не должно быть спешки, необходимо тщательно проанализировать и публично обсудить саму концепцию закона", - добавил Порошенко.

Напомним, 5 мая 2018 года, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" относительно добровольного присоединения территориальных общин сел и поселков к территориальным общинам городов областного значения.

 

Порошенко считает децентрализацию эффективной частью антикоррупционной стратегии В НАБУ призывают Порошенко подать изменения в закон о ВАКС
Теги публикации: Порошенко Петр, децентрализация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь