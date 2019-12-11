На программу доступного кредитования выделят 5 млрд гривен, - Гончарук

На реализацию программы доступного кредитования будет выделено как минимум 5 млрд гривен. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гончарука, в случае превышении спроса правительство может увеличить данную сумму.

"По состоянию на сегодня, наше понимание, что это минимум 5 млрд гривен за следующий год мы готовы как государство потратить на программу доступного кредитования. Сейчас мы хотим посмотреть, как пойдет, какое количество адекватных заявок поступит. Если спрос будет превышать эту сумму, то мы видим достаточно инструментов для обеспечения дополнительных ресурсов", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что анонсированная президентом Владимиром Зеленским программа кредитов "Возвращайся и оставайся" будет работать на базе Немецко-украинского фонда. Кабмин передал Немецко-украинский фонд в полное управление Министерству финансов.

Также сообщалось, что Кабмин и Нацбанк Украины договорились о взаимодействии для обеспечения доступного кредитования. По словам Гончарука, снижение ставки кредитов для населения возможно в случае снижения уровня инфляции в следующем году.