На програму доступного кредитування виділять 5 млрд гривень, - Гончарук

Кабінет міністрів України планує виділити як мінімум 5 млрд гривень на реалізацію програми доступного кредитування. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гончарука, у разі перевищення попиту уряд може збільшити цю суму.

"станом на сьогодні, наше розуміння, що це мінімум 5 млрд гривень за наступний рік ми готові як держава витратити на програму доступного кредитування. Зараз ми хочемо подивитися, як піде, яка кількість адекватних заявок надійде. Якщо попит буде перевищувати цю суму, то ми бачимо достатньо інструментів для забезпечення додаткових ресурсів", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що анонсована президентом Володимиром Зеленським програма кредитів "Повертайся і залишайся" буде працювати на базі Німецько-українського фонду. Кабмін передав Німецько-український фонд у повне управління Міністерства фінансів.

Також повідомлялося, що Кабмін і Нацбанк України домовилися про взаємодію для забезпечення доступного кредитування. За словами Гончарука, зниження ставки кредитів для населення можливе у разі зниження рівня інфляції в наступному році.