В каждом из министерств утвердят должность замминстра цифровой трансформации

В Кабинете министров Украины утвердят должность заместителя министра по вопросам цифровой трансформации в каждом из министерств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Должность должны создать в течение двух недель.

"Сегодня провел совещание по вопросам цифровой трансформации. Автоматизация - это путь к искоренению коррупции на всех государственных уровнях: от принятия управленческих решений до оказания услуг людям. По итогам совещания поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. А также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение для документов и государственных услуг "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз. Со старта продукта прошло три месяца.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров утвердил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначению выплаты пособия по безработице в электронной форме. Это можно будет сделать в приложении "Дія".