В Кабмине утвердили перечень должностей соцработников, которым полагаются доплаты

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий перечень должностей утвердило Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей соцработников, которым предусмотрены доплаты к зарплате. Специалисты из этого перечня могут получить доплату в размере до 100% заработной платы.

Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, законом № 540-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" предусмотрены дополнительные, к установленным законодательством, доплаты к зарплате работникам сферы социальной защиты населения, непосредственно оказывающих социальные услуги по месту жительства/пребывания получателя социальных услуг (дома).

Кабмин в свою очередь постановлением также установил доплату работникам поставщиков социальных услуг государственного/коммунального сектора, которые непосредственно предоставляют социальные услуги по месту жительства/пребывания получателей (дома), в предельном размере до 100 процентов заработной платы.

"Во исполнение пункта 4 указанного постановления приказом Минсоцполитики от 22 мая 2020 года № 321 утвержден соответствующий перечень должностей работников поставщиков социальных услуг государственного/коммунального сектора", - указано в сообщении.

Итак, теперь доплату в размере до 100 процентов заработной платы смогут получить:

педагог социальный/специалист по социальной работе

специалист по социальной помощи на дому

социальный работник

социальный работник

специалист по физической реабилитации

практический психолог/психолог.

При этом персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем учреждения сферы социальной защиты. Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

В то же время, до сих пор у работодателя также была возможность оказывать финансовую поддержку работникам социальной сферы. Так, согласно приказу Министерства труда и социальной политики и Министерства здравоохранения "Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения" работникам могут устанавливаться предельные надбавки в размере 50% должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) за выполнение особо важной работы (срок ее выполнения), за сложность, напряженность в работе.

Кроме того, работникам можно устанавливать доплаты в размере до 50% должностного оклада (тарифной ставки) за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

Напомним, в Министерстве здравоохранения сообщили, что тройную зарплату за март получили уже более 10 тысяч медицинских работников.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины поддержала доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет 2020 года, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам и сокращение выплат чиновникам.

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Автор: Юлия Струк