У Кабміні затвердили перелік посад соцпрацівників, яким передбачені доплати

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний перелік посад затвердило Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України затвердило перелік посад соцпрацівників, яким передбачені доплати до зарплати. Фахівці з цього переліку можуть отримати доплату у розмірі до 100% заробітної плати.

Про це повідомляє урядовий портал.

Зокрема, законом № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)" передбачені додаткові, до встановлених законодавством, доплати до зарплати працівникам сфери соціального захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома).

Кабмін своєю чергою постановою також встановив доплату працівникам надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома), у граничному розмірі до 100 відсотків заробітної плати.

"На виконання пункту 4 зазначеної постанови наказом Мінсоцполітики від 22 травня 2020 року № 321 затверджено відповідний перелік посад працівників надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору", - вказано у повідомленні.

Отже, тепер доплату у розмірі до 100 відсотків заробітної плати зможуть отримати:

педагог соціальний/фахівець із соціальної роботи

фахівець із соціальної допомоги вдома

соціальний працівник

соціальний робітник

фахівець з фізичної реабілітації

практичний психолог/психолог.

При цьому персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна доплата, визначається керівником установи сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

Водночас, до цього часу в роботодавця також була можливість надавати фінансову підтримку працівникам соціальної сфери. Так, згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства охорони здоров’я "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення" працівникам можуть встановлюватися граничні надбавки у розмірі 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі.

Крім того, працівникам можна встановлювати доплати у розмірі до 50% посадового окладу (тарифної ставки) за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що потрійну зарплату за березень отримали вже понад 10 тисяч медичних працівників.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України підтримала доопрацьований законопроект №3279-д про зміни до бюджету-2020 року, в якому передбачені додаткові виплати медичним працівникам і скорочення виплат чиновникам.

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Автор: Юлия Струк