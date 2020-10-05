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В Кабмине утвердили конкурс на главу и членов комиссии по азартным играм

Киев , Понедельник 05 октября 2020 19:37
В Кабмине утвердили конкурс на главу и членов комиссии по азартным играм
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 5 октября, Кабинет министров утвердил порядок конкурса на главу и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Дата конкурса еще неизвестна.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Так, согласно части пятой раздела XI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 14 июля 2020 #768 "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", будет проведен отбор кандидатов на занятие вышеуказанных должностей.

"Это необходимо для осуществления государственного регулирования бизнеса в сфере организации и проведения азартных игр, определения правовых, экономических, социальных и организационных условий функционирования азартных игр", - отметил Немчинов.

Напомним, эту комиссию создали 23 сентября, в ней будет 230 сотрудников. Главная ее задача - выдача, возобновление, переоформление и приостановление лицензий для игорного бизнеса.

Отметим, 11 августа закон о легализации игорного бизнеса подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее в НАПК заявили, что закон создаст коррупционные риски и не может быть реализован.

Также читайте материал РБК-Украина о том, как будет работать игорный бизнес в Украине.

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