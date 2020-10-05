У Кабміні затвердили конкурс на голову та членів комісії з азартних ігор

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

У понеділок, 5 жовтня, Кабінет міністрів затвердив порядок конкурсу на голову та членів комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Дата конкурсу ще невідома.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Так, відповідно до частини п'ятої розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 14 липня 2020 #768 "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", буде проведено відбір кандидатів на зайняття зазначених посад.

"Це необхідно для здійснення державного регулювання бізнесу у сфері організації та проведення азартних ігор, визначення правових, економічних, соціальних та організаційних умов функціонування азартних ігор", - зазначив Немчінов.

Нагадаємо, цю комісію створили 23 вересня, в ній буде 230 співробітників. Головне її завдання - видача, поновлення, переоформлення та призупинення ліцензій для грального бізнесу.

Зазначимо, 11 серпня закон про легалізацію грального бізнесу підписав президент Володимир Зеленський.

Раніше в НАЗК заявили, що закон створить корупційні ризики та не може бути реалізований.

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