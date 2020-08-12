Закон об игорном бизнесе не может быть реализован, - НАПК

Фото: НАПК (РБК-Украина)

Зеленскому направили письмо

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) раскритиковало подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе. В НАПК заявляют, что закон создаст коррупционные риски и не может быть реализован.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Так, Агентство направило Зеленскому письмо с оговорками относительно закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

НАПК отмечает, что несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, потому что его положения противоречат друг другу.

"Внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр", - говорится в заявлении.

По результатам экспертизы в документе обнаружили более двух десятков существенных коррупционных рисков, а также два взаимоисключающих положения, исключающие возможность выполнить подписанный закон.

"НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для выполнения", - отметили в НАПК.

Напомним, 11 августа закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский.

РБК-Украина писало, что 14 июля народные депутаты приняли во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на большое количество поправок.