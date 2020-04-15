У Кабміні уточнили видатки Мінветеранів у рамках бюджету надзвичайної ситуації

Бюджет міністерства складає майже мільярд гривень
Видатки на Міністерство у справах ветеранів України у рамках бюджету надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу становлять 987 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Так, 13 квітня на позачерговому засіданні Верховна рада ухвалила зміни до державного бюджету України на 2020 рік.
Відповідно до внесених змін держбюджету-2020, понад 246 млн гривень передбачені на заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС.
Вказано, що це дасть можливість 6 тисячам ветеранів війни пройти психологічну реабілітацію, майже 4 тисячам ветеранів - соціальну та професійну адаптацію, а також забезпечити санаторно-курортним лікуванням понад 8 тисяч ветеранів, профінансувати утримання центрів соціально-психологічної реабілітації та забезпечити підготовку національної збірної України до участі в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених".
Крім того, передбачено:
Нагадаємо, голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що в державний бюджет повернеться до 40% коштів Фонду боротьби з коронавірусом.
Як писало РБК-Україна, 13 квітня ВР прийняла за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.