В Кабмине уточнили ограничения во время пересечения границы Словакии и Румынии

Словакия прекратила общественные межгосударственные перевозки до и из страны на всех пунктах пересечения границы во все соседние страны в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны быть оборудованы защитными средствами.

В чоответствии с уведомлением Словацких железных дорог с 7 часов 13 марта 2020 отменено курсирование поездов (вагонов) в международном сообщении со Словацкой Республикой:

- № 960/961 Кошице - Мукачево;

- № 962/963 Кошице - Мукачево;

- № 8860/8863 Чиерна над Тисой Чоп;

- № 8862/8861 Кошице - Чоп;

- Беспересадочный вагон № 26/382 Киев - Кошице.

Продажа проездных документов на поезда, которые курсируют в Словацкую Республику приостановлена.

Беспересадочный вагон № 26/382 Киев - Кошице, который принадлежит "Укрзализныце", в составе поезда Киев-Кошице, будет отцеплен и возвращен в Киев. Четыре гражданина Украины, которые должны были добратся к Кошице и находились в вагоне, отказались возвращаться в Киев и выйдут на станции Чоп.

Дополнительные режимные меры вводит Румыния. От румынских пограничников получена информация об условном разделении территорий стран Европы на зоны риска. Во время въезда в Румынию из зон риска, лиц направляют к представителям Минздрава Румынии для проведения проверочных мер в карантинной зоне в течение 7 дней. В случае отказа - лицо не пропускается и возвращается обратно. Согласно полученной информации в настоящее время Украина к зонам риска не входитю

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Словакии объявили чрезвычайное положение с 12 марта. Согласно положению, правительство и государственные органы могут формировать поставку медицинских товаров конкретных компаний.