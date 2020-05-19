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В Кабмине требуют реакции правоохранителей на интервью Гиркина Гордону

Новости » Политика     19.05.2020 - 13:57
В Кабмине требуют реакции правоохранителей на интервью Гиркина Гордону
Фото: Игорь Гиркин (twitter/nbnews)

Минветеранов просит дать правовую оценку этому интервью

Министерство по делам ветеранов просит правоохранителей дать оценку интервью Игоря Гиркина и Натальи Поклонской журналисту Дмитрию Гордону. В самом ведомстве интервью назвали пропагандой.

Об этом говорится в заявлении Министерства по делам ветеранов.

Министерство отмечает, что интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской являются якобы пропагандой агрессии на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма.

"Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой дать оценку этим интервью в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что министерство осуждает действия Гордона.

Отметим, Служба безопасности Украины уже заявила, что эти интервью являются личной инициативой Дмитрия Гордона, а сами материалы проверят на наличие дополнительных улик в деле о российской агрессии.

Напомним, в интервью Гиркин признался в совершении особо тяжких преступлений на Донбассе, будучи одним из главарей самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Отметим, после аннексии Крыма с апреля по август 2014 года он руководил незаконными вооруженными формированиями боевиков в боях с украинской армией.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныинтервьюСтрелков
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