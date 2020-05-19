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Интервью Гиркина анализируют на наличие улик против России, - СБУ

Новости » Политика     19.05.2020 - 12:59
Интервью Гиркина анализируют на наличие улик против России, - СБУ
Фото: Игорь Гиркин (twitter/nbnews)

СБУ утверждает, что запись интервью была инициативой Дмитрия Гордона

Интервью Игоря Гиркина журналисту Дмитрию Гордону проанализируют на наличие дополнительных доказательств против России. Само интервью было инициативой только журналиста.

Об этом РБК-Украина рассказала спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

СБУ утверждает, что интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой Гордона.

"Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.

Отметим, сам Гордон заявлял, что интервью с Гиркиным и Поклонской были записаны в содействии с украинскими спецслужбами. По его словам, материалы интервью лягут в основу процесса в Гааге по делу о захвате Крыма и Донбасса.

После выхода интервью с российским боевиком под офисом Гордона прошла акция. В частности, активисты требовали открыть уголовные дела в отношении журналиста.

Гиркин и Поклонская являются одними из символов так называемой "русской весны". Первый принимал участие в вооруженном захвате Крыма, после чего с отрядом боевиков проник на Донбасс и захватил Славянск. В течение нескольких месяцев был одним из главарей "Донецкой народной республики", его называли комендантом Донецка и "министром обороны ДНР". Вскоре после катастрофы MH17 выехал в Россию.

Наталья Поклонская работала в органах украинской прокуратуры, после аннексии Крыма стала "прокурором республики", а на сегодняшний день является депутатом Госдумы РФ.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныинтервьюСтрелков
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