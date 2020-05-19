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У Кабміні вимагають реакції правоохоронців на інтерв'ю Гіркіна Гордону

Новини » Політика     19.05.2020 - 13:57
У Кабміні вимагають реакції правоохоронців на інтерв'ю Гіркіна Гордону
Фото: Ігор Гіркін (twitter/nbnews)

Мінветеранів просить дати правову оцінку цьому інтерв'ю

Міністерство у справах ветеранів просить правоохоронців дати оцінку інтерв'ю Ігоря Гіркіна і Наталії Поклонської журналісту Дмитру Гордону. У самому відомстві інтерв'ю назвали пропагандою.

Про це йдеться в заяві Міністерства у справах ветеранів.

Міністерство зазначає, що інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською є нібито пропагандою агресії на сході України і незаконної анексії Криму.

"Ми звертаємося до правоохоронних органів з проханням дати оцінку цим інтерв'ю згідно з чинним законодавством", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що міністерство засуджує дії Гордона.

Зазначимо, Служба безпеки України вже заявила, що ці інтерв'ю є особистою ініціативою Дмитра Гордона, а самі матеріали перевірять на наявність додаткових доказів у справі про російської агресії.

Нагадаємо, в інтерв'ю Гіркін зізнався у скоєнні особливо тяжких злочинів на Донбасі, будучи одним з ватажків самопроголошеної "Донецької народної республіки". Зазначимо, після анексії Криму з квітня по серпень 2014 року він керував незаконними збройними формуваннями бойовиків в боях з українською армією.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниинтервьюСтрелков
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