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В Кабмине спрогнозировали цену импортного газа в 2022 году

Автор: Александр Белоус

Базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой в дополнение к пояснительной записке к проекту государственного бюджета на 2022 год (законопроект №6000).

По расчетам Минэкономики, среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 65 долларов.

В то же время, по прогнозу, цены на украинский экспорт будут меняться разнонаправленно. Цены на базовые металлы упадут на 6,6%, на железные руды - на 25,9%. Цены на зерно и удобрения вырастут примерно на 1%.

Напомним, стоимость импортного природный газ в Украине в августе достигла 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 19,7% по сравнению с декабрем прошлого года на 111,3%.

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