В Кабмине создали интерактивную карту получателей гумпомощи

Фото: карта (msp.gov.ua)

Карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой и получением гумпомощи

Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Об этом заявил заместитель главы министерства Олег Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи.

Коваль сообщил, что интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам:

по названию получателя,

кодом ЕГРПОУ,

названию региона,

номеру в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,

номеру и дате принятия решения о включении в Единый реестр,

фамилии, имени, отчеству руководителя и контактных данных.

"Данные в карте будут постоянно обновляться", - добавил чиновник.

В Минсоцполитики также подчеркнули, что пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона.

Напомним, представительство ООН в Украине презентовало план гуманитарной помощи Донбассу почти на 160 млн долларов.

Как писало РБК-Украина, по оценкам Организации Объединенных Наций (ООН), в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса. При этом 1,1 млн из которых - это люди старше 60 лет.