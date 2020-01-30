У Кабміні створили інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги

Карта дозволить здійснювати контроль за транспортуванням та отриманням гумдопомоги
Міністерство соціальної політики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги. Про це заявив заступник глави міністерства Олег Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.
Карта дозволить здійснювати контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням і обліком гуманітарної допомоги.
Коваль поінформував, що інтерактивна карта отримувачів гуманітарної допомоги працює за функцією пошуку за різними параметрами:
"Дані в карті будуть постійно оновлюватися", - додав урядовець.
У Мінсоцполітики також підкреслили, що користування інтерактивною картою значно спростить донорам та набувачам пошук отримувачів гуманітарної допомоги відповідного регіону.
Нагадаємо, представництво ООН в Україні презентувало план гуманітарної допомоги Донбасу майже на 160 млн доларів.
Як писало РБК-Україна, за оцінками Організацій Об'єднаних Націй (ООН), гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу. При цьому 1,1 млн з яких - це люди, старші 60 років.