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У Кабміні створили інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги

Новини » Політика     30.01.2020 - 10:45
У Кабміні створили інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги
Фото: карта (msp.gov.ua)

Карта дозволить здійснювати контроль за транспортуванням та отриманням гумдопомоги

Міністерство соціальної політики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги. Про це заявив заступник глави міністерства Олег Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Карта дозволить здійснювати контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням і обліком гуманітарної допомоги.

Коваль поінформував, що інтерактивна карта отримувачів гуманітарної допомоги працює за функцією пошуку за різними параметрами:

  • за назвою отримувача,
  • кодом ЄДРПОУ,
  • назвою регіону,
  • номером в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги,
  • номером та датою прийняття рішення про включення до Єдиного реєстру,
  • прізвищем, ім`ям, по батькові керівника та контактних даних.

"Дані в карті будуть постійно оновлюватися", - додав урядовець.

У Мінсоцполітики також підкреслили, що користування інтерактивною картою значно спростить донорам та набувачам пошук отримувачів гуманітарної допомоги відповідного регіону.

Нагадаємо, представництво ООН в Україні презентувало план гуманітарної допомоги Донбасу майже на 160 млн доларів.

Як писало РБК-Україна, за оцінками Організацій Об'єднаних Націй (ООН), гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу. При цьому 1,1 млн з яких - це люди, старші 60 років.

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