В Кабмине сомневаются в проведении переписи населения в 2021

Из-за пандемии коронавируса всеукраинская перепись населения вряд ли пройдет в 2021 году. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, Государственная служба статистики подала бюджетный запрос на перепись в размере 5,8 млрд гривен, в то время как стабилизационный фонд на коронавирус составил 65 млрд гривен.

"Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку", - отметил Немчинов.

Он также подчеркнул, что вероятнее всего перепись населения не будет проведена в 2021 году.

"Можно попробовать сделать ее в конце года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить средства хотя бы с сентября-октября. Как мне объяснял глава Госстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать", - добавил министр.

Напомним, на прошлой неделе был одобрен бюджет чрезвычайной ситуации. Из заложенных на перепись населения средств в этот бюджет выделили 1,2 млрд гривен.

Отметим, согласно данным оценки численности наличного населения Украины, в стране проживает 37 млн 289 тысяч человек.