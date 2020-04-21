У Кабміні сумніваються в проведенні перепису населення у 2021

Через пандемію коронавірусу всеукраїнський перепис населення навряд чи пройде в 2021 році. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

За його словами, Державна служба статистики подала бюджетний запит на перепис у розмірі 5,8 млрд гривень, в той час як стабілізаційний фонд на коронавірус склав 65 млрд гривень.

"Це дуже серйозне політичне рішення і це процес, який потрібно запускати заздалегідь. Наприклад, якщо б ми хотіли провести перепис в 2021 році, то в березні 2020 року ми мали б почати підготовку", - зазначив Немчинов.

Він також підкреслив, що найімовірніше перепис населення не буде проведено у 2021 році.

"Можна спробувати зробити його в кінці року, але тоді вже в цьому році потрібно почати витрачати кошти хоча б з вересня-жовтня. Як мені пояснював голова Держстату, потрібно мінімум один рік і три місяці, щоб пройти весь цикл, який необхідно зробити", - додав міністр.

Нагадаємо, минулого тижня було схвалено бюджет надзвичайної ситуації. Із закладених на перепис населення коштів до цього бюджету виділили 1,2 млрд гривень.

Зазначимо, згідно з даними оцінки чисельності наявного населення України, в країні проживає 37 млн 289 тисяч осіб.