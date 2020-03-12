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В Кабмине на следующей неделе представят обновленный макропрогноз

Новости » Экономика     12.03.2020 - 15:37
В Кабмине на следующей неделе представят обновленный макропрогноз
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Новый макропрогноз готовят из-за коронавируса и обвала рынков

Министерство развития экономики, торговли и аграрной политики на следующей неделе представит обновленный макропрогноз. Об этом заявил министр финансов Украины Игорь Уманский, передает правительственный портал.

По его словам, Министерство финансов не будет пересматривать государственный бюджет без качественно обновленного макроэкономического прогноза, который готовит Минэкономики.

"Я бы не касался параметров бюджета вообще. Мы хотим понять макрорамку, на основе которой строить и пересматривать государственный бюджет. Пока эта макрорамка отсутствует. Причина - высокая волатильность мировых финансовых рынков и глобальная неопределенность относительно хода пандемии коронавируса", - отметил Уманский.

Он также отметил, что оценку макроэкономической ситуации Минэкономики представит на следующей неделе.

Напомним, ранее опрошенные РБК-Украина аналитики инвестиционных компаний заявили, что обвал мировых финансовых рынков, вызванный опасением глобальной рецессии из-за эпидемии коронавируса, пока не сказался на украинском экспорте.

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