ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні наступного тижня представлять оновлений макропрогноз

Новини » Економіка     12.03.2020 - 15:37
У Кабміні наступного тижня представлять оновлений макропрогноз
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Новий макропрогноз готують через коронавірус і обвал ринків

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та аграрної політики наступного тижня представить оновлений макропрогноз. Про це заявив міністр фінансів України Ігор Уманський, передає урядовий портал.

За його словами, Міністерство фінансів не буде переглядати державний бюджет без якісно оновленого макроекономічного прогнозу, який готує Мінекономіки.

"Я б не торкався параметрів бюджету взагалі. Ми хочемо зрозуміти макрорамку, на основі якої будувати і переглядати державний бюджет. Поки ця макрорамка відсутня. Причина - висока волатильність світових фінансових ринків і глобальна невизначеність щодо перебігу пандемії коронавірусу", - зазначив Уманський.

Він також зазначив, що оцінку макроекономічної ситуації Мінекономіки представить наступного тижня.

Нагадаємо, раніше опитані РБК-Україна аналітики інвестиційних компаній заявили, що обвал світових фінансових ринків, викликаний побоюванням глобальної рецесії через епідемію коронавірусу, поки не позначився на українському експорті.

S&P значно знизило прогноз за цінами на нафту і газ
Новини України фінансипрогнозмакроэкономика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся