В Кабмине сформировали стратегию развития туризма в Украине

Разработана дорожная карта
Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало "дорожную карту" развития туризма в Украине. Дорожная карта ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента по результатам совещания в понедельник вечером.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко детализировал стратегическое видение развития туризма в Украине.
"Стратегическими задачами является внедрение системы туристской статистики, новый законопроект о туризме, который уже разработан, совершенствование системы управления отраслью, диджитализация, создание реестра субъектов туристической деятельности", - сказал он.
Глава Минкульта добавил, что каждая область активно работает над инициативой "Туристические магниты".
"В частности – "Великое строительство" самих "объектов притяжения". Речь идет о музеях, театрах, замках. Я думаю, что эта программа может не только объединить страну, но и служить, среди прочего, туристической отрасли", - подчеркнул Ткаченко.
Он добавил, что 12 июня презентована промокампания #МандруйУкраїною. Совместно с областными государственными администрациями ведется работа по формированию туристических маршрутов в регионах. Также продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон №3377 для поддержки, в частности, сферы туризма в связи с карантином из-за коронавируса.