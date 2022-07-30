В Кабмине сделали важное заявление о старте отопительного сезона

По его словам, начало отопительного сезона планируется на середину октября. И на уровне правительства принято решение не повышать тарифы на тепло. А газ для населения будет поставляться по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.

"Верховная рада приняла три закона, которые фактически делают возможным прохождение отопительного сезона и обеспечивают возмещение разницы в тарифах. Это важно для того, чтобы мы обеспечили прохождение отопительного сезона. То есть физически и экономически условия для этого созданы", - отметил Чернышев.

Он подчеркнул, что нормативные показатели температуры не будут пересматривать.

"Минимальный уровень температуры, который должен быть обеспечен, составляет 18 градусов, не меньше. Меньше быть не может, больше да", - добавил министр.