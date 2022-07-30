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В Кабмине сделали важное заявление о старте отопительного сезона

Фото: вице-премьер Алексей Чернышев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Отопительный сезон в Украине начнется традиционно после 15 октября с учетом погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра развития общин и территорий Алексея Чернышева в Виннице.

По его словам, начало отопительного сезона планируется на середину октября. И на уровне правительства принято решение не повышать тарифы на тепло. А газ для населения будет поставляться по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.

"Верховная рада приняла три закона, которые фактически делают возможным прохождение отопительного сезона и обеспечивают возмещение разницы в тарифах. Это важно для того, чтобы мы обеспечили прохождение отопительного сезона. То есть физически и экономически условия для этого созданы", - отметил Чернышев.

Он подчеркнул, что нормативные показатели температуры не будут пересматривать.

"Минимальный уровень температуры, который должен быть обеспечен, составляет 18 градусов, не меньше. Меньше быть не может, больше да", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в связи с тем, что в подконтрольной части в этом году не удастся обеспечить отопительный сезон.

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Алексей ЧернышовОтопительный сезон