Кабмин внес изменения в карантинные ограничения

В правительстве разъяснили, какие объекты могут работать на карантине, и кому из лиц 60 лет и старше разрешено покидать самоизоляцию
Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
Как отметил премьер, изменениями уточняет перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.
Согласно изменениям во время карантина разрешена работа объектов:
Также в Кабмине разъяснили, какие категории людей 60 лет и старше не нуждаются в самоизоляции:
Кроме этого правительство утвердило порядок обязательного помещения на обсервацию (самоизоляцию) лиц, въехавших на территорию Украины. При этом органы местного самоуправления имеют право совершать расходы на проживание граждан в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.
Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Шмыгаля, говорить об ослаблении карантина можно не раньше мая. Он отметил, что правительство разрабатывает план выхода из карантина с мая. Ослабление карантина будет возможным только при условии снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Украине.