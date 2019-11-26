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В Кабмине разработали новую редакцию закона о стимулировании развития регионов

Новости » Политика     26.11.2019 - 19:02
В Кабмине разработали новую редакцию закона о стимулировании развития регионов
Фото: Минрегион (Виталий Носач/РБК-Украина)

Меры господдержки по преодолению депрессивности отдельных территорий являются несистемными

Министерство развития общин и территорий разработало новую редакцию законопроекта "О стимулировании развития регионов". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Подчеркивается, что действующим законом "О стимулировании развития регионов" определены механизмы стимулирования развития регионов и преодоления депрессивности отдельных территорий - соглашения о региональном развитии и программы преодоления депрессивности территорий. Однако, пока ни один из этих механизмов не работает. Указано, что до сих пор не утверждены программы преодоления депрессивности территорий.

"Министерство разработало новую редакцию проекта закона "О стимулировании развития регионов". Реагирование на растущие диспропорции регионального развития и нерешенность проблем депрессивных территорий, малых монофункциональных городов, сельских территорий, горных населенных пунктов, пограничных районов требует специфических инструментов политики", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что меры господдержки по преодолению депрессивности является несистемными.

"За годы реализации закона "О стимулировании развития регионов" только одна территория - г. Токмак Запорожской области - получила статус депрессивной территории. Требуют значительной доработки собственно сами критерии определения депрессивности", - сообщили в Минрегионе.

Напомним, Министерство развития общин и территорий разработало законопроект о совершенствовании региональной госполитики.

Отметим, в Кабинете министров Украины анонсировали обновление комплексной генеральной схемы планирования территории Украины.

Как писало РБК-Украина, в марте 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об основах государственной региональной политики". Верховная рада 8 созыва приняла соответствующий законопроект 5 февраля 2015-го.

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