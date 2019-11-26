У Кабміні розробили нову редакцію закону щодо стимулювання розвитку регіонів

Фото: Мінрегіон (Віталій Носач/РБК-Україна)

Заходи держпідтримки щодо подолання депресивності окремих територій є несистемними

Міністерство розвитку громад та територій розробило нову редакцію законопроекту "Про стимулювання розвитку регіонів". Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Підкреслюється, що діючим законом "Про стимулювання розвитку регіонів" визначені механізми стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності окремих територій - угоди щодо регіонального розвитку та програми подолання депресивності територій. Однак, наразі жоден з цих механізмів не працює. Вказано, що до цього часу не затверджено програми подолання депресивності територій.

"Міністерство розробило нову редакцію проекту закону "Про стимулювання розвитку регіонів". Реагування на зростаючі диспропорції регіонального розвитку та невирішеність проблем депресивних територій, малих монофункціональних міст, сільських територій, гірських населених пунктів, прикордонних районів потребує специфічних інструментів політики", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що заходи держпідтримки щодо подолання депресивності є несистемними.

"За роки реалізації закону "Про стимулювання розвитку регіонів" лише одна територія - м. Токмак Запорізької області - отримала статус депресивної території. Потребують значного доопрацювання власне самі критерії визначення депресивності", - поінформували у Мінрегіоні.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад і територій розробило законопроект про вдосконалення регіональної держполітики.

Зазначимо, у Кабінеті міністрів України анонсували оновлення комплексної генеральної схеми планування території України.

Як писало РБК-Україна, у березні 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон "Про засади державної регіональної політики". Верховна рада 8 скликання ухвалила відповідний законопроект 5 лютого 2015-го.