В Кабмине разрабатывают закон о расширении оснований для УДО

Министерство юстиции разрабатывает законопроект о расширении оснований для условно-досрочного освобождения граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, заместитель министра юстиции Александр Банчук заявил, что вместе с международными партнерами Минюст активно работает над расширением перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы.

"Речь идет о таких видах наказаний, как пробационный надзор, увеличение оснований для условно-досрочного освобождения, распространение пробации лиц, освобожденных условно-досрочно и другие меры, которые должны быть направлены на гуманизацию уголовного законодательства. Сейчас мы разрабатываем соответствующий законопроект вместе с нашими коллегами из пробации и Департамента правосудия", - рассказал Банчук.

Напомним, Верховная рада 8 созыва в 2015 году отказала пожизненно заключенным в праве на УДО. Так, нардепы после четырех попыток не поддержали в первом чтении законопроект №2292 "О ​​внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о замене пожизненного лишения свободы более мягким наказанием". За него проголосовали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2019-го сообщалось, что в 2018 году через пробацию прошло около 100 тысяч граждан, которые привлекались к ответственности за уголовные преступления.