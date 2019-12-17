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У Кабміні розповіли, коли Україні не знадобляться кредити МВФ

Новини » Економіка     17.12.2019 - 00:23
У Кабміні розповіли, коли Україні не знадобляться кредити МВФ
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Україна зможе не залежати від МВФ через три роки

Через три роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі Свобода слова на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона нагадала, що Україна досягла домовленості не просто про черговий транш, а про нову програму з МВФ.

"Це нова програма на три роки на приблизно 5,5 млрд доларів. Ця програма на три роки, як ми її в середині називаємо, сподіваємось остання программа, яку ми не закінчимо на півдороги, а ми з нею випустимось. І вже співробітництво наше з фондом буде як країни-учасниці, яка не потребує нового кредитування", - заявила Маркарова.

За її словами, програма базується на стандартних питаннях для МВФ. Зокрема, фіскальній, монетарній та антикорупційній політиках.

"У України абсолютно є шанс через три роки стати самодостатньою", - додала вона.

Раніше речник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джері Райс заявив, що остаточне затвердження програми МВФ для України залежатиме від від виконання попередніх умов.

РБК-Укрїна писало, що Національний банк України (НБУ) очікує, що Україна зможе отримати схвалення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на початку 2020 року.

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