В Кабмине рассказали, когда Украина сможет предоставить спирт для стран ЕС

В Кабинете министров рассказали, когда Украина сможет предоставить спирт странам Европейского союза. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Дениса шныряли с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом, сообщает правительственный портал.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина ценит готовность ЕС помочь Украине в преодолении последствий COVID 19, несмотря на чрезвычайно сложную эпидемиологическую ситуацию в государствах-членах Евросоюза.

По словам главы Кабмина, пакет помощи в размере 80 млн евро позволит поддержать украинскую систему здравоохранения и экономику - в частности, малые и средние предприятия, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

"Благодарен послу ЕС в Украине за мощную поддержку. Со своей стороны, Украина также готова поддержать ЕС. Этот вопрос уже согласован с президентом Владимиром Зеленским. Украина - одна из крупнейших мировых производителей медицинского спирта. Сейчас наши заводы работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, мы готовы предоставлять этот ресурс для помощи другим странам ", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, в ходе встречи также говорилось о том, что Украина и ЕС нужно объединить координацию гуманитарной и международной технической помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство запретило экспорт спирта из Украины. На выездах со спиртзаводов специальные посты должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт.

Как писало РБК-Украина, ЕС выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. В частности, Евросоюз приветствовал предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19.