У Кабміні розповіли, коли Україна зможе надати спирт для країн ЄС

У Кабінеті міністрів розповіли, коли Україна зможе надати спирт країнам Європейського союзу. Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом, повідомляє урядовий портал.

Шмигаль підкреслив, що Україна цінує готовність ЄС допомогти Україні у подоланні наслідків від COVID 19, незважаючи на надзвичайно складну епідеміологічну ситуацію у державах-членах Євросоюзу.

За словами глави Кабміну, пакет допомоги у розмірі 80 млн євро дасть змогу підтримати українську систему охорони здоров’я та економіку - зокрема, малі й середні підприємства, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу.

"Вдячний послу ЄС в Україні за потужну підтримку. Зі свого боку, Україна також готова підтримати ЄС. Це питання вже узгоджене з президентом Володимиром Зеленським. Україна - одна з найбільших світових виробників медичного спирту. Зараз наші заводи працюють на повну потужність, і коли буде забезпечено внутрішній ринок, ми готові надавати цей ресурс для допомоги іншим країнам", - розповів Шмигаль.

Крім того, у ході зустрічі також йшлося про те, що Україні та ЄС потрібно об'єднати координацію гуманітарної і міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд заборонив експорт спирту з України. На виїздах зі спиртзаводів спеціальні пости повинні забезпечити контроль, куди і кому відвантажується спирт.

Як писало РБК-Україна, ЄС виділить Україні 80 млн євро на боротьбу з коронавірусів. Зокрема, Євросоюз привітав попереджувальні заходи, що вживаються українським урядом у відповідь на поширення COVID-19.