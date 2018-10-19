В Кабмине рассказали, когда на таможне установят электронные сканеры

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман подчеркнул, что в Украине необходимо минимизировать теневой сектор экономики

До конца года на таможне будут установлены электронные сканеры. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман подчеркнул, что в Украине необходимо минимизировать теневой сектор экономики.

"Нам нужно минимизировать теневой сектор экономики. В том числе, детенизация зарплат, которая полностью влияет на выплату пенсий украинцам. Также детенизация, которая касается таможни. Детенизация самой таможни, где мы работаем над тем, чтобы сейчас, я думаю, что до конца года будут установлены уже первые электронные сканеры", - сообщил премьер-министр.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон о введении механизма "единого окна" и оптимизации контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 июля 2018 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №7010 о введении механизма "единого окна". Впоследствии президент ветировал законопроект. Он предлагал убрать норму о частичном возмещении сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна.

Верховная Рада Украины поддержала ранее ветированный главой государства законопроект №7010 о введении механизма "единого окна" и с предложениями президента 6 сентября 2018 года.