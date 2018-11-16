У Кабміні розповіли, скільки ЦНАПи перерахували до місцевих бюджетів у 2018

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Наразі в Україні функціонує 775 ЦНАПів

За десять місяців поточного року доходи місцевих громад України від надходжень за адміністративні послуги склали 2 мільярди гривень. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його прес-службу.

Він зазначив, що у Житомирській області цей показник склав 76,8 млн гривень.

"За 10 місяців поточного року доходи місцевих громад України від надходжень за адміністративні послуги склали 2 млрд гривень. Тільки по Житомирщині цей показник на рівні 76,8 млн грн", - сказано у повідомленні.

Зубко підкреслив, що наразі в Україні функціонує 775 ЦНАПів.

"Наша мета зробити адміністративну послугу сучасним сервісом - зручним, швидким, прозорим і доступним абсолютно для всіх. Уже сьогодні в Україні функціонує 775 ЦНАПів. Ціль до 2020 року - додатково створити ще 190 ЦНАПів", - підкреслив віце-прем'єр.

Нагадаємо, у червні комітет Верховної ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підписав меморандум про співпрацю з проектом Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) "Реформа управління на сході України II". Вказаний меморандум створює умови для співробітництва між комітетом і проектом, які будуть спрямовані на розвиток системи надання адміністративних послуг на основі децентралізації.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2017 році Зубко повідомляв, що в Україні діє 713 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).